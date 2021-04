Saint Vincent, erutta il vulcano: evacuate 16 mila persone. Navi da crociera in soccorso ma solo per vaccinati

Migliaia di persone hanno dovuto lasciare le loro case sull'isola caraibica di Saint Vincent per la minaccia di un'eruzione vulcanica. Diverse navi da crociera sono state dispiegate per ospitare temporaneamente le persone evacuate. Il primo ministro Ralph Gonsalves ha annunciato che sull'isola è scattata l'allerta in seguito ad un movimento nel cratere di La Soufriere. «Ho emesso un ordine di evacuazione a tutti i residenti che vivono nelle zone rosse a nord est e nord ovest dell'isola», ha scritto su Twitter. Sono circa 16.000 le persone che vivono in quelle aree.

I have issued an evacuation order to all residents living in the RED ZONES on the North East and the North West of the island. All residents are asked to act accordingly with immediate effect to ensure their safety and that of their families. pic.twitter.com/AJQlCDtOPg — Ralph Gonsalves (@ComradeRalph) April 8, 2021

L'ordine è arrivato dopo che i ricercatori che monitorano il vulcano hanno detto di aver rilevato del magma che si muoveva verso la sua superficie. L'Organizzazione nazionale per la gestione delle emergenze sull'isola ha affermato che esiste un «rischio sostanziale di disastro». Royal Caribbean International e Celebrity Cruises hanno annunciato in un comunicato stampa l'invio di due navi per assistere gli sfollati.

Officials on the Caribbean island of St. Vincent say a major eruption is imminent and have ordered mandatory evacuations for those who live near the La Soufrière volcano. https://t.co/jdd4jrGhk9 pic.twitter.com/Q782PThJgA — ABC News (@ABC) April 8, 2021

Ma la pandemia potrebbe ostacolare gli sforzi di evacuazione: Gonsalves ha affermato in una conferenza stampa che solo le persone che hanno ricevuto il vaccino saliranno a bordo di una nave da crociera o otterranno un rifugio temporaneo in un'altra isola. Le due navi da crociera Royal Caribbean dovrebbero arrivare entro venerdì e una terza nei prossimi giorni. Le isole che hanno dichiarato che accetterebbero gli sfollati includono, come riporta il Daily Mail, sono St. Lucia, Grenada, Barbados e Antigua.

«Non tutto andrà alla perfezione, ma se tutti collaboriamo ... ne usciremo più forti che mai», ha detto Gonsalves, aggiungendo che coloro che salgono a bordo della nave da crociera non sarebbero portati altrove ma rimarrebbero lì per un periodo di tempo non specificato. Gonsalves ha poi esortato le persone a rimanere calme e a procedere all'evacuazione mantenendo l'ordine. St. Vincent e Grenadine, che ha una popolazione di poco più di 100.000 abitanti, ha assistito all'ultima eruzione vulcanica nel 1979 e una precedente eruzione nel 1902 ha ucciso circa 1.600 persone.

