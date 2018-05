Mamma scende dall'auto con la neonata in braccio durante il safari: i ghepardi attaccano

Scendono dall'auto durante il safari e rischiano di essere sbranati. È accaduto in Olanda dove una famiglia francese ha abbandona il veicolo durante un safari, nonostante il regolamento del parco lo impedisca: volevano fotografare da vicino un gruppo di ghepardi. Il Beekse Bergen è un safari di animali selvatici africani senza gabbie e recinti, per questo la prima regola del parco è "non scendere mai dall'auto".



A un certo punto della passeggiata, i turisti sono stati presi di mira dai ghepardi mentre tengono anche la bambina piccola in braccio: fortunatamente riescono a rientrare in macchina senza conseguenze.

Informiamo i visitatori sui rischi in molte lingue in diversi punti del parco

, ha detto stupito un portavoce del parco.