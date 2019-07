Sacerdote spinto da una fedele mentre recita la messa, la caduta dall'altare fa il giro del mondo LE IMMAGINI

Lunedì 15 Luglio 2019, 18:46

Stavaa quando unasi è presentata alle sue spalle, correndo piuttosto velocemente, e lo haQuesta è la disavventura vissuta da unMarcelo Rossi, mentre stava celebrando la sua funzione davanti ai fedeli.Il prete era sull'altare della sua chiesa a San Paolo, in Brasile, stava svolgendo la sua funzione quando la ragazza lo ha spinto per motivi che non sono ancora chiari. La giovane è letteralmente comparsa dal nulla e ha lasciato che il prete cadesse. A riprendere tutta la scena sono state le telecamere della Canção Nova, la comunità cattolica brasiliana (che possiede anche una TV locale) e che ha poi diffuso il video.Dalla comunità cattolica hanno fatto sapere che Don Marcelo sta bene, nonostante il volo inaspettato si è subito rialzato e ha portato a termine la cerimonia senza riportare nemmeno un'abrasione. Della fedele indisciplinata, invece, non si hanno notizie.