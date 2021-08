I sacchetti di riso con la foto dei neonati da mandare ai parenti: l'ultima idea anti covid

Il Covid non molla, muoversi e incontrare altre persone è sempre rischioso e così in Giappone i neo genitori stanno inviando sacchi di riso, che pesano come i loro neonati, ai parenti che non possono visitarli a causa della pandemia. Lo riferice il Guardian.

Le borse sono disponibili in una vasta gamma di modelli, alcune anche forma di bambino avvolto in una coperta con tanto di foto in modo che i parenti possano sentirsi come se stessero abbracciando il nuovo arrivato mentre guardano una foto del loro viso, che è attaccata alla parte anteriore del sacchetto.

La quantità di riso nel sacchetto è adeguata al peso alla nascita del neonato e il prezzo aumenta parallelamente alle dimensioni del bambino. Alcune aziende fanno pagare uno yen al grammo, con una confezione da 3,5 kg al prezzo di 3.500 yen (£ 22,90).

«Ho avuto l'idea per la prima volta circa 14 anni fa, quando è nato mio figlio e stavo pensando a cosa potevo fare per i parenti che vivevano lontano e non potevano venire a trovarlo. Quindi abbiamo deciso di realizzare sacchi di riso dello stesso peso e forma del bambino, in modo che i parenti potessero tenerli in mano e sentire la dolcezza», afferma Naruo Ono, il proprietario del negozio di riso Kome no Zoto Yoshimiya.

Non solo. Visto il successo Ono ha ampliato la gamma di prodotti per includere sacchetti di riso celebrativi a tema nuziale.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 9 Agosto 2021, 09:58