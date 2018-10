Ryanair, sta perdendo il volo: sfonda la porta, entra in pista e rincorre l'aereo

Rincorre un aereo Ryanair in pista all'aeroporto di Dublino. Scene da un film? No, è successo davvero. Un passeggero è stato bloccato dalla polizia all'aeroporto di Dublino dopo essere sceso dal terminal alla pista, rincorrendo un aereo e urlando al pilota di aspettare.

Protagonista Patrick Kehoe, 23 anni, arrivato a due passi dal Boeing Ryanair già in fase di rullaggio con destinazione Amsterdam prima che la polizia lo arrestasse.

Un membro dell'aeroporto irlandese ha raccontato che "l'uomo ha dapprima sfondato il portellone che conduce alle piste e poi ha iniziato a rincorrere il velivolo in pista con la valigia sotto braccio".

Lunedì 1 Ottobre 2018 - Ultimo aggiornamento: 15:40 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..