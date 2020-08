Paura sul volo Ryanair da Vienna: oggetti sospetti in bagno, due arrestati per terrorismo. Uno è italiano

Due uomini, tra cui un italiano, sono stati arrestati con l'accusa di reati terroristici dopo che i jet della RAF sono stati costretti a scortare un volo Ryanair nel Regno Unito. I jet militari sono stati inviati per intercettare un volo passeggeri da Vienna a Londra Stansted domenica notte a seguito di una "potenziale minaccia alla sicurezza". Secondo i rapporti, nei bagni dell'aereo sarebbero stati trovati degli oggetti sospetti.



Un portavoce di Ryanair ha dichiarato: «In linea con le procedure, il capitano ha informato le autorità britanniche e ha proseguito per Londra Stansted, dove l'aereo è atterrato normalmente e ha rullato fino a una stazione remota dove i passeggeri sono sbarcati in sicurezza. I passeggeri a Londra Stansted in attesa di partire per Vienna sono stati trasferiti su un aereo di riserva per ridurre al minimo il ritardo del loro volo». La polizia dell'Essex ha detto di aver arrestato due uomini sospettati di terrorismo: si tratta di un 34enne del Kuwait e un uomo di 48 anni italiano. Ultimo aggiornamento: Lunedì 31 Agosto 2020, 11:02

