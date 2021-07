Dramma sul volo Ryanair: passeggero muore in viaggio, atterraggio d'emergenza in Francia

Un uomo di 84 anni è morto su un volo Ryanair per un sospetto attacco di cuore. Il passeggero, in volo da Manchester a Malaga, avrebbe perso i sensi per tutto il corso del viaggio.

Come riporta "The Sun", il personale della compagnia aerea ha subito soccorso l'uomo, chiedendo anche se ci fosse un medico tra i passeggeri. L'intervento di Emma Gaskell, una formatrice medica, e di un'infermiera e l'utilizzo per 25 minuti del defibrillatore è stato vano. Il pilota ha subito effettuato un atterraggio di emergenza a Nantes, in Francia, ma per l'uomo c'erano più speranze.

«I paramedici sono intervenuti - dichiara Emma al Manchester Evening news- e l'hanno portato fuori dall'aereo, ma non ce l'ha fatta. L'equipaggio era un po' scosso e necessitava di tempo per riprendersi». E ha continuato: «I defibrillatori di solito sono molto efficaci e salvano vite. Purtroppo in questa occasione non è andato tutto a buon fine».

Stando a quanto riportato, l'uomo proveniva dalla zona del Manchester e, durante il tragico avvenuto venerdì scorso, viaggiava con la sua famiglia (figlio e nipoti). Il volo, successivamente, sarebbe atterrato a Malaga alle 3 del mattino di sabato.

Lo staff di Ryanair sembra essere stato impeccabile e celere nel precipitarsi ad aiutare l'uomo. «Ryanair - dichiara un portavoce della compagnia aerea - estende le sue più sentite condoglianze alle persone in lutto e sta fornendo tutta l'assistenza necessaria».

Ultimo aggiornamento: Martedì 20 Luglio 2021, 13:12

© RIPRODUZIONE RISERVATA