«Se non vai in un altro posto, ti spingo io in un altro posto», le urla choc di un passeggero delin partenza da Barcellona e diretto a Londra stanno facendo il giro del web. Riprese da un cellulare, sono contenute in undiventato virale in poche ore perché a sfondo razzista. L'uomo, infatti, non voleva stare seduto accanto a una signora di colore. Come riporta il Daily Mai l, i passeggeri hanno assistito alla scena, mentre l'anziano chiedeva alla donna, con poco garbo, di cambiare posto. I fatti risalgono al 19 ottobre scorso e la compagnia low cost ha raccontato di aver riferito immediatamente l'accaduto alla polizia dell'Prima si è rifiutato di sedersi accanto a lei, poi l'ha ricoperta di insulti razzisti e ha preteso che il personale di cabina la facesse spostare in un altro sedile, lontano da lui. Nel video, pubblicato sue poi rimbalzato susi vede l’uomo che insulta la donna seduta nella sua stessa fila e lei che cerca di placare la sua ira inutilmente. Gli altri passeggeri, indignati dall'atteggiamento dell'uomo, iniziano a protestare e a chiedere a gran voce al personale di bordo di cacciare il signore dall'aereo. Alla fine, uno steward interviene chiedendo alla donna di cambiare posto, e lei accetta.