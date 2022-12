Russia: «Scuse dal Vaticano per le parole di Francesco». Ma la Santa Sede smentisce: solo contatti tra il Papa e Mosca

di Redazione web

«Scuse dal Vaticano per le parole di Papa Francesco», esordisce così il ministero degli esteri Russo. Ma subito dopo la Santa Sede smentisce: solo contatti tra il Papa e Mosca. E il mistero delle scuse del Papa si infittisce: ci sono stati contatti tra Mosca e il Vaticano? Il Papa, in una recente intervista rilasciata alla rivista dei gesuiti "America", si era espresso sulla guerra in Ucraina, citando anche la Russia e il suo popolo che in un certo senso si è sentito attaccato. Ora le due parti si sono chiarite?

Le parole di Papa Francesco

Le parole che Papa Francesco ha riservato alla Russia durante un'intervista in cui si parlava della guerra in Ucraina, hanno toccato il popolo che si è sentito preso in causa. Il Pontefice aveva dichiarato: «In generale, i più crudeli sono forse quelli che sono russi ma non sono della tradizione russa, come i ceceni, i buriati e così via».

Il Ministero degli Esteri russo

Maria Zakharova, portavoce del Ministero degli Esteri russo sostiene che siano arrivate delle scuse da parte della Segreteria di Stato del Vaticano per quanto dichiarato da Papa Francesco durante l'intervista. Zakharova dice: «Riteniamo che questo incidente sia stato risolto e non vediamo l'ora di continuare una cooperazione costruttiva con il Vaticano».

La risposta del Vaticano

Dopo le dichiarazioni della portavoce russa, il direttore della Sala stampa della Santa Sede, Matteo Bruni, ha spiegato che Mosca ha ricevuto dalla Santa Sede una dichiarazione in cui la Segreteria di Stato vaticana «si scusa con la parte russa» per le dichiarazioni di Papa Francesco alla rivista "America".

