Talpa russa rivela: «Nei servizi segreti in atto un ammutinamento». Ecco perché e cosa può accadere

Se la Russia sta conducendo la guerra sul fronte ucraino, su quello interno Vladimir Putin rischia un ammutinamento su larga scala nell'Fsb, i servizi di sicurezza del Paese.

Lo ha rivelato su Twitter Igor Sushko, osservatore ucraino che nelle ultime settimane è stato in contatto con presunte 'talpe' nei servizi russi, che avrebbero inviato resoconti dettagliati sugli errori commessi da Mosca prima e dopo l'attacco a Kiev e sulle crescenti tensioni agli alti levelli del Cremlino. Sushko riferisce che i 'ribelli' sarebbero «un numero rilevante» anche se il loro non sarebbe «un colpo di Stato» bensì un tentativo di convincere l'Occidente a intervenire direttamente per fermare Vladimir Putin.

BREAKING: Large-scale mutiny is underway inside the FSB. I can't publish the details until certain preparations & arrangements are made.

Led by the #WindofChange, it's happening because the #FSBletters are not being acted on by the West to respond to Putin with force to stop him

— Igor Sushko (@igorsushko) March 22, 2022