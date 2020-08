Ultimo aggiornamento: Giovedì 20 Agosto 2020, 07:33

Alexi Navalny, leader dell'opposizione russa, è incosciente ed è ricoverato in terapia intensiva in ospedale dopo essere stato apparentemente avvelenato. Lo ha resto noto la sua portavoce, Kira Yarmysh, spiegando che Navalny stava volando dalla Siberia verso Mosca quando si è sentito male: "Alexei ha un avvelenamento tossico ed è in terapia intensiva", ha scritto infatti su Twitter.