Mistero in Russia, muore un altro oligarca: Nikolay Petrunin «ucciso dal Covid». Ma i dubbi rimangono

La Russia scossa da una nuova, misteriosa morte di un oligarca legato al settore dell'energia. Si tratta di Nikolay Petrunin, 46enne deputato e imprenditore nel campo dell'energia, tanto da essere ribattezzato "bambino prodigio del gas" dopo aver accumulato ingenti ricchezze già in giovane età. Ufficialmente, il decesso è stato registrato per Covid, ma il mistero su come sia morto rimane.

Russia, la misteriosa morte di Petrunin

Nikolay Petrunin ricopriva anche il ruolo di vicepresidente della Commissione Energia della Duma, il parlamento russo. E va ad aggiungersi alla lista di oligarchi dell'energia morti negli ultimi mesi, in circostanze misteriose. Anche se dalle autorità arriva la precisazione: Petrunin è morto per complicazioni dovute al Covid, per cui era stato ricoverato nelle ultime settimane. Tuttavia, la notizia del ricovero non era mai stata diffusa. Lo riporta EuroWeeklyNews.

Chi era Petrunin

Imprenditore e politico, Nikolay Petrunin era considerato abbastanza vicino a Vladimir Putin. Il presidente russo lo aveva insignito, nel 2018, dell'Ordine di Merito per l'impegno nel sociale. La morte di Petrunin torna ad accendere i riflettori sui decessi poco chiari di vari oligarchi russi. Gli oppositori di Putin, da tempo, sostengono che dietro queste morti misteriose ci sia il FSB, l'organo dei servizi segreti russi che ha raccolto l'eredità del KGB.

