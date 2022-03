Il giallo del ministro della Difesa "sparito" per giorni: «Oggi ha visto Putin». Le strane risposte del portavoce

Il giallo di Sergei Shoigu. Da quasi due settimane, il ministro della Difesa della Russia non appare più sui media e questo ha dato via a numerose indiscrezioni. Tanto da indurre ad una precisazione il portavoce del Cremlino, che ha anche diffuso un video del collegamento tra Vladimir Putin e il suo ministro.

Leggi anche > Zelensky alla Nato: «Dateci carri armati e aerei. Cosa farete quando attaccheranno Paesi Baltici e Polonia?»

Russia, Peskov: «Shoigu ha incontrato Putin, non ha tempo per i media»

Dmitry Peskov, il portavoce ufficiale di Vladimir Putin, oggi ha infatti spiegato che Sergei Shoigu ha partecipato ad un incontro dei rappresentanti del Consiglio di sicurezza di Mosca con il presidente russo, durante il quale ha fatto un rapporto sulla prosecuzione della cosiddetta «operazione speciale militare» in Ucraina. Lo stesso Peskov ha smentito le voci su problemi di salute del ministro russo della Difesa, aggiungendo: «Il ministro della Difesa ora ha molte preoccupazioni. È in corso un'operazione militare speciale. Naturalmente, ora non è proprio il momento per l'attività dei media, questo è abbastanza comprensibile».

Russia, il Cremlino diffonde un video con Shoigu

Il ministro della Difesa Sergei Shoigu è riapparso oggi, dopo 13 giorni di assenza dalla scena pubblica, circostanza che aveva alimentato speculazioni su una sua possibile malattia o su una sua emarginazione a causa dell'andamento della guerra in Ucraina. L'agenzia di stampa Ria Novosti ha diffuso un video che mostra il presidente russo Vladimir Putin in collegamento con i membri del Consiglio di sicurezza nazionale, tra cui Shoigu, che avrebbe riferito dei «progressi dell'operazione militare speciale» in Ucraina.

L'Ucraina: «Shoigu e Putin gli unici a favore della guerra»

Guai, però, a pensare che Sergei Shoigu sia uno degli oppositori 'interni' alla politica bellica di Vladimir Putin. Il capo della Direzione principale dell'intelligence del ministero della Difesa ucraino, Kirill Budanov, ha infatti spiegato: «Solo il presidente russo Vladimir Putin e il ministro della Difesa russo Sergei Shoigu sono convintamente a favore della continuazione di una guerra su vasta scala con l'Ucraina».

«Ci sono stati grossi problemi all'interno della leadership militare e politica della Russia - ha detto Budanov - In effetti, ora ci sono solo due persone che sono assolutamente a favore della continuazione della guerra, gli altri stanno cercando di fermarla. La stragrande maggioranza dei russi è contraria».

Ultimo aggiornamento: Giovedì 24 Marzo 2022, 16:47

© RIPRODUZIONE RISERVATA