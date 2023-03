Russia, minacce all'Occidente: «Abbiamo armi per distruggere qualsiasi nemico, compresi gli Stati Uniti»

Le minacce della Russia all'Occidente sono sempre più dirette, meno elusive. Stavolta ad alzare i toni è il segretario del Consiglio di sicurezza russo, Nikolai Patrushev in un'intervista al quotidiano Rossiyskaya Gazeta rilanciata dall'agenzia di stampa russa, la Tass.

Patrushev si rivolge direttamente agli Stati Uniti: «La Russia è paziente e non intimidisce nessuno con il suo vantaggio militare. Tuttavia, possiede armi avanzate e uniche in grado di distruggere qualsiasi nemico, compresi gli Stati Uniti, in caso di minaccia alla sua esistenza», ha detto il capo della sicurezza.

Patrushev, inoltre, ha definito miope e pericolosamente stupida l’opinione dei politici statunitensi, «intrappolati nella loro stessa propaganda», secondo cui la Russia non sarebbe più in grado di rispondere a un attacco nucleare americano. Intanto dalla Cina, i toni sono ancora più diplomatici e rivolti a tutti i paesi coinvolti sull'asse di scontro Russia-Ucraina.

NATO is a party to the conflict in Ukraine, and it makes no secret of its primary goal: Russia's defeat and further division, Russian Security Council Secretary Nikolay Patrushev said in an interview with Rossiyskaya Gazeta: https://t.co/kVuUWwMvh9 pic.twitter.com/PSgGBsV6Ze