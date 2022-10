Russia, aereo militare precipita su un edificio: almeno due morti e 15 feriti

Un vero e proprio giallo, quello dell'aereo militare russo che si è schiantato su un edificio nel Sud-Est della Russia, a Yeysk. Il palazzo è completamente in fiamme, dal primo al nono piano, e per ora il bilancio è di due morti e 15 feriti.

L'incidente è avvenuto non lontano dal confine con l'Ucraina, a poca distanza dalle rive del Mare d'Azov. A confermare la caduta del velivolo, un cacciabombardiere supersonico pesante di quarta generazione Su-34, è stato il Ministero della Difesa di Mosca. Il velivolo era appena decollato da una base militare situata a poca distanza e il Ministero della Difesa russo spiega che si è trattato di un «incidente durante un volo di addestramento». Lo riporta Il Messaggero.

Gli appartamenti danneggiati dall'incidente sarebbero almeno 17, stando a quanto dichiarato da Veniamin Kondratyev, governatore della regione di Krasnodar. «Secondo un rapporto dei piloti che si sono messi in salvo, uno dei motori ha preso fuoco durante la manovra di salita dell'aereo. Ed il carburante ha preso fuoco dopo che il Su-34 si è schiantato nel cortile di un edificio residenziale», ha spiegato il Ministero della Difesa russo. Il dubbio su quanto accaduto, però, rimane: sembra che l'aereo caduto fosse pieno di munizioni e questo non sembra compatibile con l'ipotesi del volo di addestramento.

