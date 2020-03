Runner vegano chiede ai vicini di chiudere le finestre quando cucinano carne: «Sentire l'odore è offensivo»

Ultimo aggiornamento: Lunedì 2 Marzo 2020, 17:42

diperché lo considera una. Un runnerha esplicitamente chiesto ai vicini di casa di chiudere le finestre della loro cucina quando preparano la carne per evitare cheFar respirare agli altri, infatti, l'odore della carne cotta, per lui è considerabile una mancanza di rispetto.L'uomo di Berkeley, in California, è stato criticato online dopo che l'episodio è stato raccontato sull'account Twitter di Best of Nextdoor, dedicato alle stranezze dei vicini. Il runner che ha ammesso di trovare l'odore della carne opprimente ha chiesto a tutto il vicinato un po' di emapia. «Onestamente, l'odore è offensivo e spero che la nostra comunità possa provare empatia per i suoi vicini vegani», ha scritto in un post che è stato ritwittato più di 1.200 volte ed è piaciuto a 9.700 persone.Moltissimi hanno deriso il post del runner, tra chi ha replicato che nessuno dovrebbe limitare la libertà del prossimo (compresa quella di cucinare carne) e chi lo ha ironicamente preso in giro.