Runner 23enne massacrata di botte mentre correva al parco: «Stavo cambiando la musica sul cellulare, mi hanno presa da dietro»

Runner 23enne picchiata da tre uomini mentre correva al parco: «Stavo cambiando la musica sul cellulare, mi hanno presa da dietro». Occhio nero, lividi, graffi e contusioni. Una runner è stata picchiata selvaggiamente durante il consueto allenamento al parco. La ragazza, che fortunatamente si è riuscita a salvare, ha denunciato l'accaduto in un post su Facebook.

La vicenda si è svolta al Castle Park a Colchester, nell'Essex nel Regno Unito. Come riporta Metro.co.uk , la giovane aggredita si chiama Cait Smith e nella vita è un'assistente amministrativa. Cait stava correndo in notturna, intorno alle 22, quando è avvenuto l'agguato. La ragazza ha spiegato che corre nel parco due volte a settimana e che non si è mai sentita minacciata prima. «Normalmente indosso una torcia frontale quando corro, così posso mantenere la visibilità. Ma questa è stata l'unica occasione in cui me ne sono dimenticata. Avevo smesso di correre per un momento per cambiare la musica sul telefono, quando sono stata afferrata da dietro. Non li ho nemmeno visti arrivare. Sono stata sbattuta a terra. Uno degli uomini era seduto sopra di me, mentre un altro mi teneva la testa a terra».

L'obiettivo del suo lungo post su Facebook dopo l'aggressione è quello di sensibilizzare i runner a essere vigili: «Non voglio che questo accada a nessun altro. D'ora in poi, quando mi sentirò in grado di uscire di nuovo a correre, rimarrò nelle zone più trafficate. Non è giusto che le donne, o chiunque altro, debba evitare di uscire la sera per paura di essere aggredite. Le cose devono cambiare».

La polizia dell'Essex ha confermato che stanno indagando sull'aggressione e ha confermato che le indagini sull'incidente sono in corso. L'ispettore capo Jon Evans, comandante distrettuale di Colchester, ha dichiarato: «Capisco che questo è un incidente preoccupante per le persone che vivono in tutta Colchester e utilizzano Castle Park. Nessuno dovrebbe temere per la propria sicurezza quando esce da solo, ma stiamo lavorando per identificare le persone coinvolte. Fortunatamente incidenti come questo sono rari a Colchester, ma abbiamo ulteriori pattuglie nella zona per fornire qualche ulteriore rassicurazione. Chiunque abbia informazioni è invitato a mettersi in contatto».

