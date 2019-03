Disperso in mare il nonno di Joseph, star della nazionale inglese di rugby che affronta oggi l'Italia Mappa

Ultimo aggiornamento: 18:36

dal nostro inviatoLONDRA E' disperso nel mare didall'altro ieri e ci sono poche speranze di ritrovarlo in vita.ha 87 anni ed è il nonno di, una delle star delle nazionale inglese di rugby che oggi affronta l'Italia a Twickenham nel torneo delle Sei Nazioni.L'anziano, come riporta il Times, è stato perso di vista della nipote mentre stava nuotando davanti alla spiaggia, una delle più incantevoli dell'isola caraibica.Dall'ex colonia dell'Impero Britannico, negli anni successivi all'invasione dell'isola da parte degli Stati Uniti nel 1983, emigrarono verso l'Inghilterra i genitori del gigantesco trequarti Jonathan Joseph che a 27 anni conta 40 presenze e 17 mete con la nazionale inglese. L'anno scorso era in campo all'Olimpico con l'Inghilterra che sconfisse gli azzurri.Per il match di oggi non era fra i convocati dal ct Eddie Jones, ma faceva parte del gruppo dei giocatori in stand by pronti a essere chiamati in caso di infortuni all'ultimo momento dei titolari. Ieri è però rientrato a casa dopo che la polizia della capitale Saint George's gli ha telefonato per informarlo della scomparsa del nonno. Le ricerche sono molto difficili per le condizioni avverse del mare e non vi sono più molte speranze di riuscire a a salvare l'anziano.I compagni di squadra e lo staff della nazionale hanno inviato numerosi messaggi di solidarietà a Jonathan che ha nel frattempo ha postato una foto con il nonno.