Il vicoletto di Parigi super-fotografato su Instagram. Residenti esasperati: «Troppi turisti, chiudetelo»

Un vicoletto potrebbe presto essere chiuso a causa di Instagram: accade a Parigi, e il vicolo in questione è, bellissimo scorcio parigino a due passi dalla. I residenti infatti, riportano diversi media francesi, sono esasperati dal viavai continuo di turisti alla ricerca della foto perfetta, e avrebbero chiesto al municipio di installare dei cancelli, per chiudere il vicolo (almeno a determinati orari) a chi non abita lì.Lo stress per i residenti,che ha chiesto ufficialmente la chiusura almeno nei week end e nelle ore serali. Il vicolo, una stradina pedonale con le case color pastello, ha già oltre 30mila post su Instagram, oltre ad essere stato protagonista di video e shooting fotografici professionali.