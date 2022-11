«Rubavo soldi a mia madre per la droga, ora sono diventata milionaria», il racconto della modella di Onlyfans

Eliza Rose Watson 33enne diventata milionaria grazie a Onlyfans. La modella però nasconde un segreto: prima di aprire la pagina sull'app dei contenuti erotici ha abusato di droghe e alcool per cinque anni: «ho toccato il fondo», ha confessato Eliza che rubava i soldi alla madre per potersi permettere di comprare le sostanze stupefacenti.

Ainett Stephens nuda su OnlyFans, l'ex "Gatta Nera" sconvolge i fan: «Ma è solo un assaggio di ciò che vedrete»

Beatrice Segreti, la star di Onlyfans si dà al porno: «Gli attori? Li sceglie mio marito. Ma non chiamatelo cornuto»

Le modelle di Onlyfans nude agli Uffizi. Le foto bollenti, ma il museo s'infuria: «Le faremo rimuovere»

La storia di Eliza Rose Watson

Eliza Rose Watson ha cominciato ad abusare di droghe e alcool subito dopo l'università, per potersi "finanziare" le cattive abitudini, la modella rubava spesso soldi agli amici e alla madre. La dipendenza l'ha portata al ricovero in ospedale e dopo aver toccato il fondo, Eliza ha deciso di tornare a vivere dedicando il suo tempo alla moda e al fitness.

Poi la svolta, nel 2019 Eliza Rose Watson ha lanciato il suo profilo su Onlyfans e il suo account ha registrato in pochissimo tempo migliaia di nuovi utenti. La modella ha confessato di guadagnare fino a 180.000 euro al mese grazie ai suoi contenuti.

Come riporta il tabloid Daily Star, Eliza Rose Watson ha detto: «Uso la mia piattaforma anche per raccontare la mia storia e sono stata inondata di messaggi. Mi scrivono diversi tossicodipendenti e io sento di poterli guidare verso la giusta strada, non sono nessuno per giudicare».

Ultimo aggiornamento: Venerdì 4 Novembre 2022, 16:52

© RIPRODUZIONE RISERVATA