Le rubano la borsetta, una bambina la ritrova 30 anni dopo: «Era tutto intatto». Una storia incredibile

di Alessia Di Fiore

A chi non è mai capitato di subire un furto e di doversi rassegnare all'idea di non rivedere mai più l'oggetto rubato: questo è quello che è successo a Audrey Hay più di 30 anni fa, quando nella città scozzese di Aberdeen è stata scippata della sua borsetta. Nessuno si sarebbe mai aspettato che quella borsetta Audrey l'avrebbe rivista 30 anni dopo.

Passeggiando lungo il fiume infatti una ragazzina di 11 anni, Maise, ha intravisto qualcosa, si è avvicinata e ha preso la borsetta: a sua madre, che era con lei, ha detto scherzando «per caso ti serve una borsa nuova?». La cosa incredibile è che controllando il contenuto della borsa la undicenne e la madre hanno notato che ciò che si trovava all'interno era rimasto quasi intatto, comprese alcune carte di credito con il nome della proprietaria.

Madre e figlia si sono immediatamente attivate per mettersi in contatto con la persona alla quale apparteneva la borsa, l'ormai ottantenne Audrey, ma è stato grazie all'abilità di Maise, che ha pensato di postare le foto dell'accessorio sui social, che sono riuscite nella loro impresa di ritrovare la donna derubata anni prima. «È pazzesco come sia sopravvissuta tutto questo tempo. È l'unica borsa che ho perso», ha commentato la proprietaria.

Ultimo aggiornamento: Sabato 6 Gennaio 2024, 16:15

