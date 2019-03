Ruba un bancomat e tenta di fuggire a bordo di un autobus

Il re dei diamanti Nirav Modi arrestato a Londra: era l'uomo più ricercato d'India

I mezzi di trasporto pubblico, come gli, rappresentano senza dubbio la miglior scelta per spostarsi, con vantaggi sia ecologici che economici. A meno che non siate in fuga dopo aver appenaun oggetto pesante e voluminoso come unNe sa qualcosa questo giovane che è stato immortalato da un passante a, nel New Jersey, mentre cercava di raggiungere latrascinando il pesante, rubato chissà in che modo. Il ragazzo cerca in tutti i modi di salire sull'autobus, ma l'autista gli chiude le porte, non volendosi rendere complice in alcun modo del colpo.Non è chiaro se l'episodio, riportato da vari media locali, sia effettivamente avvenuto o se si tratti di un fake montato ad arte, come si potrebbe sospettare dal momento che sembra tutto registrato 'ad hoc'. Ad ogni modo, la polizia diavrebbe già avviato delle indagini sul caso, allo scopo di identificare il giovane. Il video, pubblicato per la prima volta su Twitter due giorni fa, ha già superato il milione e mezzo di visualizzazioni.