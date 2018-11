Ruba 25mila euro dal conto della nonna per la vacanza di lusso: arrestata

Papà abbandona i figli in auto per fare shopping: la più grande strangola il fratellino di un anno​

Mercoledì 21 Novembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 20:02 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Da quando sua, di 83 anni, aveva iniziato a soffrire di demenza senile, una giovane donna era diventata la rappresentante legale dell'anziana, con pieni poteri di controllo sul. La famiglia al completo era d'accordo, ma dopo qualche mese unaha deciso didella nonna per finanziareLa vicenda di, una donna inglese, è raccontata da Metro.co.uk : la ragazza, che fino a poco tempo fa lavorava come receptionist in una clinica, da tempo si prendeva cura della, nonostante fosse anche madre di due bambini. La sua famiglia si fidava ciecamente, conoscendo molto bene il rapporto speciale tra Louise e sua nonna. Nessuno poteva immaginare che alla fine, la donna ha iniziato adell'anziana (pari a oltre 20mila sterline, quasi 25mila euro) perdi ogni genere.Ad accorgersi che c'era qualcosa che non andava nelle finanze dell'anziana è stata una, che con lei condivideva la gestione del patrimonio della donna. Una volta notati gli ingenti addebiti sul conto, la zia ha fatto partire unae in poco tempo si è scoperto che la responsabile era proprio Louise. Un tribunale ha condannato la 35enne a, oltre a comminare una pena di. Alla luce di quanto combinato, Louise Shaw può dirsi fortunata: i giudici hanno stabilito un periodo molto breve per la detenzione, in modo da consentire ai figli di passare le vacanze di Natale con la mamma.