Furto alla Lupin: ruba diamanti per 5 milioni di euro sostituendoli con dei sassi

Una 60enne, in possesso della doppia cittadinanza romena e ungherese, è finita a processo per aver rubato diamanti per un valore di oltre 4,2 milioni di sterline (quasi 5 milioni di euro) da una gioielleria di lusso. Clamoroso il modus operandi: la donna, in un istante, li ha presi e sostituiti con dei sassi.

Una vicenda incredibile, quella raccontata dal Telegraph. Era il marzo 2016 quando Lulu Lakatos, all'epoca 55enne, si era finta una esperta di preziosi e con il falso nome di Anna era riuscita a farsi assumere come consulente da diversi imprenditori russi che cercavano di acquistare gioielli dal prestigioso negozio di Boodles, a Londra. Con queste credenziali, la donna si era fatta ricevere dal proprietario di Boodles, Nicholas Wainwright, e fingendosi interessata all'acquisto di sette diamanti (tra cui uno del valore di oltre 2,5 milioni di euro), aveva iniziato ad esaminarli.

Approfittando di un attimo di distrazione del proprietario di Boodles, che era stato chiamato da un sedicente uomo d'affari russo, Lulu Lakatos aveva sostituito i diamanti con piccoli sassi, per poi dileguarsi. La donna era poi fuggita dalla Gran Bretagna e, dopo oltre quattro anni di latitanza, era stata arrestata in Francia nello scorso settembre ed estradata nel Regno Unito il 3 dicembre. In questi giorni è iniziato il processo a suo carico: l'accusa è quella di far parte di un'organizzazione criminale internazionale specializzata nella ricettazione.

Ultimo aggiornamento: Martedì 20 Luglio 2021, 21:34

© RIPRODUZIONE RISERVATA