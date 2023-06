Ruba cupcake e distrugge la pasticceria: il ladro goloso chiama, chiede scusa e paga i danni

Un uomo ha fatto irruzione in una pasticceria e ha rubato una decina di cupcake, mandando in frantumi la porta d'ingresso. Un evento che ha distrutto la proprietaria che ha deciso di raccontare quanto avvenuto sui social, facendo diventare la notizia subito virale. Tanto che il suo video su TikTok è giunto anche alle redazioni dei quotidiani locali e, il ladro goloso si è pentito di quanto fatto.

Drone Usa guidato dall'intelligenza artificiale (IA) “uccide” il suo operatore. L'aeronautica americana smentisce

Sesso sul motorino al semaforo in attesa del verde. La focosa coppia finisce sul web

Ladro goloso si pente e si scusa

Lo strano furto è avvenuto lo scorso giovedì a Vancouver, in Canada, nella pasticceria di Emma Irvine, la Sweet Something. Il ladro per mangiare qualche dolcetto ha distrutto la porta del locale e, in un periodo in cui gli affari non vanno bene, il danno è stato enorme per Emma.

«Questa attività è tutto per me. Ogni giorno ci metto tanto amore in quello che faccio: sudore, sacrifici e lacrime», ha detto Emma al Washington Post. «Quando accadono queste cose nel luogo in cui metti tanta passione ogni giorno è davvero difficile. Questo negozio per me è un pezzo di me. E così ho voluto condividere la mia disavventura sui social network».

Ma la cosa più strana della vicenda è avvenuta qualche giorno dopo, quando la notizia di quanto accaduto ha fatto il giro del Canada e degli Stati Uniti. Il colpevole, infatti, ha chiamato Emma e ha iniziato a chiedere scusa per il suo gesto. «Mi ha tenuto al telefono per 10 minuti, mi ha detto che è stato un errore stupido e ha detto che avrebbe pagato i cupcake rubati, ma soprattutto che avrebbe pagato i danni».

Dopo questa chiamata, la 26enne, ha deciso di ritirare denuncia. «Ho provato molta empatia per questo ragazzo.

Secondo quanto ricostruito dalla polizia, il giovane (presumibilmente un 20enne) si è presentato attorno alle 3 del mattino di fronte alla pasticceria e, dopo una mezz'oretta di titubanza, ha deciso di entrare in azione. Ha sfondato la porta di vetro a calci e ha fatto razzia di dolci. Una volta dentro, ha mangiato al tavolo, poi è andato in bagno e si è portato via una decina di cupcake. Un furto da poche decine di euro, ma che ha provocato un grande danno alla proprietaria.

«Ho scoperto tutto quando mia mamma è passata davanti al negozio la mattina dopo. Penso che il giovane volesse solo mangiare e ha esagerato. Ma ha chiesto scusa e si è offerto di pagare i danni (circa 850 euro). Per me la vicenda finisce qui, anzi spero che il ragazzo diventi un mio cliente abituale».

Ultimo aggiornamento: Venerdì 2 Giugno 2023, 19:21

© RIPRODUZIONE RISERVATA