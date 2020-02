Guadagna un milione all'anno ma ruba il cibo dalla mensa aziendale: trader sospeso dalla banca

Cibo alla cannabis alla festa dei bambini, genitori e figli finiscono in ospedale

Mercoledì 5 Febbraio 2020, 13:11

Un, a capo di un gruppo die con un ricchissimo stipendio, è statodopo averdeldalladell'azienda in cui lavora. È accaduto a, all'interno della sede di Citigroup. Come riporta l'Independent, il 31enne, bancario con un ruolo prestigioso e uno stipendio che sfiorerebbe il milione di sterline annuale, è finito nei guai per aver trafugato del cibo dalla mensa. I fatti sarebbero avvenuti all'interno della sede principale di Citi, a Canary Wharf. Una volta scoperto, il 31enne è stato sospeso e potrebbe anche dimettersi.Da oltre due anni,ricopriva un ruolo importante con un lauto stipendio, ma è finito nei guai per un semplice pasto preparato e servito nella mensa aziendale. Un fatto piuttosto bizzarro, ma neanche troppo inusuale. Sempre a Londra, infatti, un dipendente nel 2016 fu licenziato da una banca giapponese dopo aver rubato cinque sterline dalla bicicletta di un collega, mentre nel 2014 un importante dirigente era finito nella bufera per aver viaggiato per diversi anni sui treni senza mai pagare il biglietto.