Ruba un'auto e fugge in un sottopasso, ma resta incastrato sulle scale: liberato e poi arrestato

Ha rubato un'auto e poi ha tentato la fuga attraverso un sottopasso, rimanendo clamorosamente incastrato nel bel mezzo di una rampa di scale. Per questo motivo, un uomo ha dovuto attendere l'intervento dei vigili del fuoco, che lo hanno liberato, e successivamente è stato arrestato dalla polizia.

L'incredibile vicenda è avvenuta la notte scorsa a Madrid. Un 36enne era riuscito a rubare un'auto, dandosi alla fuga attraverso un sottopassaggio. L'uomo, infatti, era riuscito ad accedere tramite una corsia riservata agli autobus nel sottopasso dell'interscambio della stazione di Plaza Elíptica. Uno svincolo riservato, che parte dall'autostrada A-42, consente infatti a bus e pullman di raggiungere la stazione. L'uomo ha pensato bene di approfittarne, superando anche alcune porte a vetri, ma poi ha avuto la peggiore delle idee: tentare di salire in auto una rampa di scale. Risultato: auto completamente incastrata e fuga fallita, con l'attesa dei soccorsi.

I soccorsi

Sul posto sono giunti i vigili del fuoco, che per rimuovere l'auto dalla rampa di scale hanno dovuto eseguire un intervento molto complesso. L'uomo è stato portato in ospedale per accertamenti, per poi essere arrestato, mentre sono già partite le indagini sull'accaduto, che hanno portato ad una primissima ricostruzione dei fatti. Fortunatamente, la singolare e pericolosa fuga non ha causato danni né feriti.

