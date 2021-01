Ruba l'auto ma si accorge che dentro c'è un bambino, ladro restituisce il figlio alla madre e la rimprovera

Ruba un'auto senza accorgersi che nel sedile posteriore c'è un bambino. Il ladro dal cuore d'oro ha però "restituito" il bimbo alla mamma, sgridandola per aver lasciato incustodita la macchina sapendo che dentro si trovava il figlio piccolo da solo.

Leggi anche > Mamma uccide il figlio disabile di 10 anni: non riusciva più a badare a lui dopo la chiusura delle terapie per il Covid

Il fatti si sono svolti negli Stati Uniti nella cittadina di Beaverton, nell’Oregon. La mamma aveva lasciato la macchina parcheggiata davanti a un supermercato ed era entrata per fare degli acquisti veloci lasciando il figlio di 4 anni nella vettura. Pochi attimi sono bastati però al malvivente che, trovando la vettura aperta, è entrato ed è fuggito a tutta velocità convinto di aver messo a punto un colpo in modo più che pulito.

Durante il tragitto l'uomo si è però accorto di non essere solo così è tornato indietro per ridare il bambino alla mamma, come riporta la stampa locale. Il ladro ha atteso fuori dal supermercato e ha aggredito la donna, rimproverandola di aver lasciato il figlio solo. Durante la discussione ha anche minacciato di chiamare la polizia per poi fuggire nuovamente con l'auto rubata.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 25 Gennaio 2021, 23:58

© RIPRODUZIONE RISERVATA