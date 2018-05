Ruanda, riaffiorano le memorie del genocidio di 24 anni fa: scoperte fosse comuni con oltre duemila corpi

Secondo la principale organizzazione che rappresenta i sopravvissuti, Ibuka, le vittime farebbero parte di un gruppo di 3.000 persone che venne radunato a Rusororo durante il genocidio e i cui corpi non sono stati mai ritrovati. Furono circa 800.000 le persone uccise tra aprile e luglio del 1994 in Ruanda.

A 24 anni di distanza dal terribile genocidio in Rwanda, nei pressi di Kigali sono state scoperte nuove fosse comuni contenenti i resti di oltre 2mila corpi. Nel 1994 oltre 800mila persone di etnia Tutsi furono trucidate dalle milizie Hutu in un massacro perpetrato per 100 di giorni.Ora, chi sopravvisse al genocidio, attende di poter identificare tra quei resti uno dei suoi cari, perso tragicamente. La piccola comunità dell'area del rinvenimento delle fosse comuni non ne abbia mai denunciato l'esistenza.