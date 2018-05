Sabato 19 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 14:52 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Grande assente aldiè stato ildella sposa. Dopo lo scandalo per alcune foto date a un giornale di gossip l'uomo avrebbe avuto un grave malore che gli ha impedito di essere presente alle cerimonia.deve sottoporsi a un intervento al cuore ma questo non gli ha impedito di non vedere la sua unica figlia che si sposa.Proprio in queste ore ha parlato tramite un giornale di gossip americano dicendo: «La mia bambina, mia figlia, appare meravigliosa e felice, auguro alla coppia il massimo della felicità e di amore per il futuro». Le parole sono piene d'amore come solo può esserlo il cuore di un papà che vede la sua bambina sposarsi.Meghan aveva dichiarato poche ore fa che era molto dispiaciuta per l'assenza del padre, ma che lui doveva pensare alla sua salute e lei comprendeva questa assenza. Ma questo per la sposa ha comportato una grande rivoluzione nell'etichetta reale: Meghan infatti ha scelto di camminare sola per metà navata per essere raggiunta da Carlo all'altezza del coro e poi portata all'altare da Harry.