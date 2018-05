di Alessia Strinati

Nienteper. L'attrice americana pronta per convolare a nozze con il principe Harry sembra che non pronuncerà, come già aveva fatto Kate Middleton, la formula di obbedienza al marito.La coppia, molto più di Will e Kate, ha provato a coniungare il più possibile tradizione e modernità. In chiesa ci sarà un coro Gospel, in onore delle origini americane della sposa che canterà Stand by Me e This Little Light, uno dei canti da chiesa più amati dagli afroamericani, oltre all'inno gallese di rugby, Guide Me O Thou Great Redeemer.Meghan stessa segna una rivoluzione: mulatta, americana, divorziata, più grande di 6 anni si Harry. Entrerà sola in chiesa per metà navata, quando poi il principe Carlo la raggiungerà per portarla all'altare. Una scenta non condizionata dall'assenza del papà di Meghan, ma che sarebbe stata già prevista dalla cerimonia. Pare che nel corso della giornata celebrerà anche un discorso, un altra eccezione dell'etichetta reale, che potrebbe essere un omaggio e un ringraziamento alla Regina Elisabetta II.Intanto la Regina ha ha nominato ufficialmente Harry e Meghan duca e duchessa di Sussex e anche in questo Meghan è una pioniera visto che non è mai esistita una duchessa di Sussex nel Regno Unito. Un ultima novità, portata proprio dalla coppia, sarà la fede che Harry indosserà contrariamente a quanto aveva scelto lo stesso fratello William.