Scelti i fiori e i menu, restano solo tre giorni all’evento più atteso del 2018, il Royal Wedding di sabato tra il principee l’attrice. Dopo i tanti rumors sugli invitati, compresie le, in pochi però si sono chiesti, oltre a chi compare nella lista dei 600 invitati, anche chi non compare: gli esclusi eccellenti, quelli che non mangeranno la torta nuziale.Ci ha pensatoa stilare la lista dei losers, coloro che non ci saranno: e all’interno ci sono nomi che non ci si sarebbe mai aspettato. Tipo Amelia Windsor, la cugina di Harry, che per i ben informati non sta molto simpatica a Meghan (per usare un eufemismo), o gli altri due cugini Windsor, Frederick e Gabriella, figli del Principe Michael (cugino di primo grado di Elisabetta) e invitati invece alle nozze di William e Kate.Ma la lista è lunga. Comprende Davina Lewis, figlia del duca di Glouchester, e suo marito Gary, probabilmente per aver snobbato la monarchia al loro matrimonio nel 2004 a Kensington Palace, a cui invitarono solo genitori e fratelli di lei e nessun altro membro della famiglia reale. E ancora, l’unica figlia del principe Edward, duca di Kent, Helen Taylor, fuori dagli invitati così come suo marito Timothy. Assente anche altri due cugini della Regina, il principe Michael di Kent, e la principessa Alexandra, Onorevole Lady OgilvyFa molto rumore l’esclusione di Sarah Ferguson - detta Fergie - celebre ai tempi di Lady Diana, ex moglie del Principe Andrew (fratello di Carlo), zia di Harry e William e madre delle principesse Eugenie e Beatrice: ex marito e figlie sono state invitate, lei no. Così come avvenne al matrimonio di Kate e Will, quando le due giovani principesse sfoggiarono dei copricapi a dir poco discutibili. Ma non facendo più parte della famiglia reale da 22 anni, probabilmente non si aspettava alcun invito.