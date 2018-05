George fa il broncio: annoiato dai saluti. Charlotte sorride e agita la manina

Royal wedding, Meghan e Harry sono marito e moglie. Lui indossa la fede e sussurra: «Sei bellissima»

Telecamere puntata suin occasione deltra. I due nipotini della coppia hanno avuto il ruolo di, tutti di età compresa tra i 4 e i 7 anni. E se il paggetto sdentato dietro il primo piano della sposa che entra in chiesa è già virale, i bimbi reali hanno conquistato ancora una volta il pubblico per i loro (presunti) capricci.In un frame si vede George salutare il pubblico con una faccia poco convinta. Mano nella mano con William è apparso con una volto apparentemente pieno di disapprovazione, attaccato alla gamba del papà accenna un timido saluto poco convinto. Non è la prima volta che il piccolo sembra essere spazientito da queste formalità e che probabilmente viene richiamato a tal riguardo dai suoi genitori.Ben diversa Charlotte che non manca mai invece di salutare i suoi sudditi, felice di farlo, spesso girandosi di spalle per essere sicura di non lasciare indietro nessuno. Ma nemmeno la piccola questa volta sembra essere stata esente da qualche rimprovero. In uno scatto, dove appare Kate chinata su di lei, la bimba sembra fare la stessa smorfia del fratello, apparentemente contrariata da quello che la mamma le sta dicendo.Bimbi reali sì, ma pur sempre bimbi e come in ogni cerimonia che si rispetti è difficile che restino fermi e possano essere sempre obbedienti. I loro capricci, presunti o meno, restano però uno degli elementi che fa più amare la famiglia reale, per la loro sempre maggiore "normalità".