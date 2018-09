Celebrato il primo Royal Wedding gay della storia: chi sono gli sposi e la reazione della famiglia reale

Royal Wedding

È stato celebrato, lontano dai riflettori, ildella Corona britannica. Le nozze sono avvenute nella cappella privata di Bridwell Park, nel Devon. Gli sposini sono, cugino della, e il compagno James Coyle. Ma come ha reagito la famiglia reale?Nessuna presa di posizione ufficiale al riguardo è trapelata da, un silenzio che si è protratto anche in occasione del matrimonio che non ha visto presente alcun membro della famiglia. Un messaggio di disappunto? Una presa di distanze? O nessuno è stato invitato per evitare imbarazzi a corte? Non si hanno conferme a riguardo ma certo l'evento non è stato pubblicizzato dal palazzo reale.La cerimonia è avvenuta di fronte a circa sessanta persone, nel verde della tenuta di Lord Mountbatten. Presenti anche le sue tre figlie di Ella, di 22 anni, Alix di 20 anni, e Luli, 15 anni, nate dal matrimonio con Penny Thompson terminato 5 anni fa. I due sono comunque in ottimi rapporti e la donna era a conoscenza dell'orientamento sessuale del marito. Quello di Lord Ivar Mountbatten, nel 2016, è stato il primo coming out della storia della Royal Family. La relazione con l'attuale compagno dura invece da due anni.