Royal Wedding, dove vedere le nozze tra Meghan Markle e il principe Harry in tv

Non siete stati invitati al Royal Wedding? Poco male, chi vorrà vedere il matrimonio tra Meghan Markle e il principe Harry sarà accontentato e potrà goderselo in tv grazie al ricco palinsesto, sia sulle reti internazionali che italiane.Per chi è amante della tradizione britannica e vuole godersi le nozze in lingua originale potrà collegarsi sulla Bbc (sul canale 530 di Sky) che trasmetterà in diretta l'intera cerimonia. A condurre la diretta saranno i giornalisti Huw Edwards, Kirsty Young e Dermot O’Leary.In Italia la diretta verrà raccontata da Sky Tg24 dalle 12 alle 16 con due inviati sul posto, Liliana Faccioli Pintozzi e Olivia Tassara, e numerosi ospiti in studio come, tra gli altri, i giornalisti Antonio Caprarica e Enrica Roddolo, il Principe Guglielmo Giovannelli Marconi e la blogger Marina Minelli.Due speciali in onda anche su Raiuno, dalle 12,25 fino alle 15 con l'intermezzo del Tg1 delle 13,30, e su Canale 5 con Verissimo che in simbiosi con il Tg5 presenterà "Harry e Meghan, il matrimonio reale". Con Silvia Toffanin ci sarà anche Alfonso Signorini.Infine su su RealTime dalle 11:30 verrà trasmesso "Royal Time: Il matrimonio di Meghan e Harry", condotto da Katia Follesa con Enzo Miccio, Mara Maionchi e l’influencer Giulia Valentina.