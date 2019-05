Royal Baby nato, ecco quanto pesa rispetto ai suoi cuginetti George, Charlotte e Louis

Royal Baby nato, l'annuncio di Harry: «Non abbiamo ancora scelto il nome ma c'è tempo»​

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La notizia delladele diè giunta insieme ad un altro dato: il '' sta bene e pesa 3,250 chilogrammi (sette libbre e tre once). Un dato non da trascurare, anche perché in molti si sono affrettati a fare dei confronti con i suoi cuginetti, i figli di William e Kate Middleton.Di fatto, '' è finora ilnati negli ultimi nati. Rispetto ai cuginetti George, Charlotte e Louis, infatti, il figlio di Meghan e Harry è quello che alla nascita presentava il peso minore. Come riporta anche Metro.co.uk , il principe, primogenito di William e Kate, alla nascita pesava otto libbre e sei once (quasi 3,800 kg). La secondogenita, la principessa, alla nascita pesava invece otto libbre e tre once (poco più di 3,700 kg), mentre il gigante di casa Cambridge è senza dubbio il terzo figlio di William e Kate., infatti, alla nascita pesava otto libbre e sette once (quasi 3,830 kg).Il record assoluto di questi ultimi anni, all'interno della famiglia reale britannica, è però detenuto da, la seconda figlia della principessa Zara (figlia della principessa Anna) e del marito, l'ex rugbista Mike Tindall. Anche grazie alla stazza eredità dal papà, Lena alla nascita pesava ben 9 libbre e tre once (quasi 4,170 kg). Ad ogni modo, per il piccolo '' il tempo di crescere ci sarà senza dubbio: anche suo, alla nascita, era un vero 'scricciolo' (appena sei libbre e 14 once, meno di 3,120 kg).