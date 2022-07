Roulotte in fiamme al campeggio: morta mamma, feriti il compagno e i bambini

Una mamma è morta in un orribile incendio di una roulotte in un campeggio nel Suffolk in Gran Bretagna. Il compagno e due bambini sono stati portati d'urgenza in ospedale dopo l'incendio nella zona Happy Days Retro Vacations a Saxmundham: la tragedia nelle prime ore di domenica mattina.

INCENDIO NEL CAMPEGGIO: MORTA UNA MAMMA, COSA E' SUCCESSO

I vigili del fuoco si sono precipitati sul posto alla Wardspring Farm dopo che il rogo era divampato intorno alle 4:40. Sono riusciti a spegnere le fiamme altissime, che fortunatamente non si sono diffuse alle roulotte vicine nel campeggio. La mamma, che non è stata ancora identificata, è morta nell'incendio. Non sono state ancora rese note le condizioni delle altre persone coinvolte nel rogo.

La famiglia, che proviene dal Surrey, era in vacanza. Il Suffolk Fire and Rescue Service, l'East Suffolk Council e la Suffolk Police hanno avviato un'indagine congiunta sull'incidente. La causa dell'incendio non è stata ancora rivelata. Il sito Happy Days Retro Vacations, che si autodescrive come "la perfetta vacanza in campagna", ha sette roulotte americane Airstream completamente restaurate.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 25 Luglio 2022, 16:42

