Ronaldinho, morta la mamma Miguelina: aveva 71 anni. Per mesi aveva combattuto il covid

Ronaldinho in lutto anche sui social per la mamma Miguelina. La donna, 71 anni, è morta di Covid a oltre due mesi dall'infezione che l'aveva colpita.

Ronaldinho, morta di Covid mamma Miguelina

Miguelina Elói Assis dos Santos, la mamma di Ronaldinho, era stata contagiata nello scorso dicembre, come aveva rivelato lo stesso ex fuoriclasse, tra le altre, di Barcellona e Milan. Dopo aver contratto il virus, la 71enne aveva iniziato a sviluppare sintomi sempre più gravi ed era stata ricoverata all'ospedale Mãe de Deus di Porto Alegre.

Ronaldinho in lutto per la mamma morta di Covid

Ronaldinho, che era legatissimo a sua madre, ha deciso di comunicare la perdita che ha colpito la sua famiglia impostando i propri social (Facebook, Twitter e Instagram) listati a lutto. Le foto del profilo, infatti, sono state sostituite da immagini interamente di colore nero. Per il funambolico ex fantasista brasiliano arriva una nuova, difficile sfida, dopo i problemi con il fisco e la detenzione in carcere in Paraguay. Un dolore immenso per 'Dinho', che era solito ricordare, anche sui social, il grandissimo affetto nei confronti di mamma Miguelina.

Ultimo aggiornamento: Domenica 21 Febbraio 2021, 13:01

