Romy Iris Charlotte, Boris e Carrie Johnson spiegano il significato del nome della figlia

Boris e Carrie Johnson hanno annunciato il nome della loro figlia appena nata. Il premier britannico ha rivelato il nome mentre parlava in un centro di vaccinazione nel Kent, mentre Carrie ha annunciato il nome completo della piccola su Instagram: Romy Iris Charlotte Johnson.

La coppia ha accolto loro figlia nelle prime ore di giovedì 9 dicembre in un ospedale di Londra. In un post, Carrie ha detto che il nome di sua figlia è stato ispirato da sua zia Rosemary, mentre Iris è la parola greca che indica l'arcobaleno, mentre Charlotte è stato scelto come tributo alla defunta madre di Boris.

Insieme ai tributi per la madre di Boris e la zia di Carrie, la coppia ha optato per il nome «arcobaleno» e non è un caso. Il riferimento all'arcobaleno non è casuale. romy è una bambina arcobaleno. Con questo aggettivo si definisce un neonato arrivato dopo la perdita di un altro bambino. All'inizio di quest'anno, Carrie aveva rivelato di aver subito un aborto spontaneo. Quando la 33enne ha annunciato per la prima volta a luglio di essere incinta, ha detto: «Spero nel nostro bambino arcobaleno questo Natale. All'inizio dell'anno ho avuto un aborto spontaneo che mi ha lasciato il cuore spezzato. Mi sento incredibilmente fortunata ad essere di nuovo incinta, ma in questo periodo ho avuto i nervi a pezzi. I problemi di fertilità possono essere davvero difficili per molte persone, in particolare quando su piattaforme come Instagram può sembrare che tutto vada sempre bene. Ho trovato un vero conforto ascoltare persone che hanno sperimentato, come me, una perdita, quindi spero che in qualche modo condividere questo possa aiutare anche gli altri».

Durante la Baby Loss Awareness Week di ottobre, Carrie ha affermato che rimanere incinta dopo la perdita è stato meraviglioso, ma che le ha causato anche un forte stress facendola vivere in uno stato di costante preoccupazione.

Sophie King, un'ostetrica dell'Associazione benefica Tommy's, ha dichiarato: «I bambini nati dopo la perdita sono spesso chiamati bambini arcobaleno per simboleggiare la speranza e la luce dopo un periodo buio, ma è importante ricordare che un arcobaleno non cancella la tempesta che lo ha preceduto. La perdita di un figlio può rendere molto difficili la gravidanza e l'essere genitori dopo la perdita. Qualsiasi genitore in attesa o nuovo può lottare con l'ansia, ma può essere molto difficile per coloro che hanno perso bambini credere che non accadrà di nuovo, o potrebbero sentirsi in colpa per essere entusiasti di un nuovo arrivo».

