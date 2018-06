Neonato di 3 mesi affetto da cancro rarissimo, solo 88 persone ne hanno sofferto

Sta morendo di tumore, il bimbo di 6 anni rassicura la sorellina salutandola per l'ultima volta​

Martedì 12 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 17:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

, bambino di 14 settimane, ha- unche si verifica nel toracee soloal mondo ne hanno sofferto. I suoi, Amanda e Stephen, hanno capito che il loro bambino non stava bene quando una sera ha cominciato a. I medici inizialmente pensavano che potesse avere una semplicema ulteriori test hanno rivelato laRoman dovrà affrontaredi ospedale e nove cicli di. Per la madre del bambino “Non ci sono parole per descrivere quello che succede. Il nostro mondo è stato capovolto”. Giorno dopo giorno lo stato di salute del bambino è andato a peggiorare: “Qualcosa non andava e ho iniziato a mettere in discussione tutto. Roman stava sudando e stava diventando di un altro colore. Stava lottando per respirare”. Solo dopo il primo ricovero i medici hanno scoperto che ildel bambino erae quindi successivamente è stato trasferito d'urgenza all'unità di terapia intensiva dell'. Ulteriorihanno poi rivelato la presenza diai polmoni del piccolo che erano esplose in precedenza. Una settimana dopo la manifestazione di questi sintomi la famiglia ha ricevuto la terribile notizie del. “Sono in ospedale con Roman e sto dormendo qui con lui. Stephen non ha mai lavorato da quando è successo e sta anche cercando di prendersi cura degli altri nostri figli. Ci viene dato un grande sostegno dalla nostra famiglia e dai nostri amici e non possiamo ringraziarli abbastanza. Semplicemente non sappiamo cosa succederà” dice la madre provata. Intanto unadelesaminerà le condizioni di Roman come parte di unpiù approfondito e nel frattempo è stata creata una pagina diper supportarela famiglia.