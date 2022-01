Robert Kennedy jr choc, Covid come il nazismo: «Ma Anna Frank poteva nascondersi, noi no»

Le regole anti-Covid come il nazismo e il comunismo, se non peggio. È questo il pensiero di Robert F. Kennedy Jr., nipote di John Fitzgerald Kennedy e leader no vax negli Stati Uniti. Alcune sue esternazioni, durante una marcia contro l'obbligo vaccinale, hanno suscitato una forte indignazione all'interno della comunità ebraica, ma non solo.

Robert F. Kennedy Jr., che da tempo alimenta teorie complottiste su vaccini, Bill Gates e 5G, a Washington ha preso la parola, paragonando le misure contro il Covid alle dittature dei regimi nazista e comunista. «Nel futuro, iversamente da quanto accadde con l'Olocausto, nessuno di noi avrà la possibilità di scappare e nessuno di noi potrà nascondersi a causa dei satelliti di Bill Gates e del 5G con cui controlleranno ogni nostro movimento e comportamento 24 ore su 24 . Persino nella Germania di Hitler potevi nasconderti in un attico, come fece Anna Frank» - il discorso del leader no vax - «Nel 1962 ho visitato la Germania Est con mio padre e ho incontrato persone che avevano scavalcato il muro ed erano scappate. Quindi, era possibile farlo. Molti sono morti, è vero, ma era possibile».

Exploiting of the tragedy of people who suffered, were humiliated, tortured & murdered by the totalitarian regime of Nazi Germany - including children like Anne Frank - in a debate about vaccines & limitations during global pandemic is a sad symptom of moral & intellectual decay. — Auschwitz Memorial (@AuschwitzMuseum) January 23, 2022

Durissima la reazione della comunità ebraica e dell'Auschwitz Memorial: «Sfruttare in un dibattito sui vaccini e sulle restrizioni in tempo di pandemia la tragedia di gente che ha sofferto, che è stata umiliata, torturata e assassinata del regime totalitario della Germania nazista, compresi bambini come Anna Frank, è un triste sintomo di decadenza morale e intellettuale».

Since June 200,000 unvaccinated Americans lost their lives needlessly to COVID19, victims of antivaccine disinformation, aggression, dog whistles from extremists who compare vaccines to the Holocaust, or promote conspiracies about Bill Gates, Tony Fauci, Me, other US scientists https://t.co/vBOiCxzIHn — Prof Peter Hotez MD PhD (@PeterHotez) January 23, 2022

Molto critico anche l'immunologo statunitense Peter Hotez: «Da giugno, 200 mila americani non vaccinati hanno perso la vita, vittime della disinformazione e dell'aggressione di estremisti che paragonano la situazione all'Olocausto».

