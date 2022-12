Ragazzo di vent'anni scomparso il giorno di Natale: poco fa il tragico epilogo. La famiglia sotto choc

di Redazione web

Il periodo natalizio dovrebbe essere un momento gioioso da trascorrere insieme ai propri cari. Per la famiglia Musser, originaria del Minnesota negli Stati Uniti, si è invece trasformata in una tragedia: prima la scomparsa del figlio poi il ritrovamento del corpo senza vita. Un evento che ha lasciato un'intera famiglia sotto choc.

La vicenda

La contea di Stillwater nel Minnesota è stata scossa da una tragedia: la morte del giovane George Musser. Il ventenne stava trascorrendo il Natale con la famiglia quando verso sera, dopo essere uscito, non era più rientrato. I familiari allarmati si sono subito rivolti alle autorità che hanno dato il via alle ricerche. George è stato visto l'ultima volta nei pressi di un bar di Minneapolis-St. Paul.

Il ritrovamento del corpo

Dopo una notte tormentata e un agitato 26 dicembre, la polizia ha purtroppo ritrovato il corpo del povero George Musser nei pressi di Baytown Township intorno alle 19.00. Le autorità hanno subito aperto un fascicolo e interrogato gli abitanti del posto. Ally McKay è stata l'ultima persona ad averlo visto: «Verso l'1:30 del mattino, si è avvicinato allo stand in cui ero seduto con i miei amici e stava parlando con noi. E ci ha detto che doveva andare in bagno e poi non è più tornato».

