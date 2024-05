«Ho trovato una stanza segreta mentre ristrutturavo casa. Cosa nascondevano dietro quelle assi? Mi inquieta, voglio richiuderla»

di Cecilia Legardi

Una donna è rimasta sconvolta quando ha scoperto che la sua casa era fatta di molti più metri quadrati di quanti credeva. Durante la ristrutturazione "fai da te" è riuscita ad accedere alla stanza in più e il video è diventato virale su TikTok.

La scoperta incredibile

Nella clip pubblicata sui social, la donna ha raccontato come ha scoperto lo spazio segreto dopo aver abbattuto un armadio a muro nel tentativo di creare più spazio. Il rinvenimento della stanza nascosta è diventato virale su TikTok, ma la reazione incredula e felice della padrona non ha convinto. «Questa è la stanza di mia mamma - spiega nella clip - Il suo compagno si sta trasferendo qui e insieme stanno cercando un nuovo armadio. Per avere più spazio, abbiamo abbattuto il muro per ingrandire la stanza e si è scoperto che c'è tutta un'altra parte della casa». I follower hanno espresso un po' di invidia nei commenti: «Vorrei poter trovare un'altra intera parte della mia casa, ma non sono mai fortunato», ha scritto uno. Alcune persone erano confuse sul fatto che la famiglia non l'avesse trovata prima, soprattutto perché la stanza ha delle finestre, e la donna ha spiegato di aver «perquisito la casa» in lungo e in largo ma che, non trovando nulla che spiegasse la presenza delle finestre, la famiglia si era arresa.

Perché è stata chiusa per tanto tempo?

La vicenda ha sollevato anche qualche considerazione paranoica: molte persone la hanno avvertita di stare attenta a utilizzare quella stanza. «Qualcun altro pensa che i vecchi proprietari di casa abbiano intrappolato uno spirito nella stanza e costruito il muro per nasconderlo e tenerlo lì... o sono solo io?», ha domandato un utente, mentre un altro ha commentato: «Mi chiedo perché sia stata chiusa con delle assi. Cosa è successo in quella stanza?». Secondo alcuni follower, quindi, la proprietaria dovrebbe far richiudere lo spazio segreto. La donna ha riflettuto su quello che le è stato consigliato e ha raccontato che, all'inizio, quella casa era piena d'oggetti di antiquariato e la vecchietta che gliela aveva venduta aveva lasciato all'interno varie bambole, tra cui una senza testa. In un video finale dello spazio nascosto, ha aggiunto: «Questa stanza mi fa sentire molto inquieta e in realtà mi sento davvero a disagio qui dentro.

