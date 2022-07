Due ristoratori italiani morti in Germania: Gianni e Rosario avevano 53 anni. «Forse omicidio-suicidio»

Giallo in Germania dove due ristoratori italiani sono stati trovati morti nella cantina di un ristorante: accade a Stoccarda, come riporta la Stuttgarter Zeitung. I due sarebbero morti a causa di ferite da taglio. Le vittime si chiamavano Gianni Valle e Rosario Lamattina: secondo il giornale, si tratta di due famosi protagonisti della ristorazione italiana locale. A quanto scrive SWR, non si esclude che i due, entrambi di 53 anni, possano essere arrivati a una lite feroce, finendo col ferirsi con dei coltelli o con dei pezzi di vetro. Le indagini però sono aperte anche ad altri scenari.

Forse omicidio suicidio

Gianni e Rosario compaiono insieme sorridenti in una foto nel loro locale, pubblicata da diversi giornali tedeschi, che si interrogano su cosa sia successo fra loro. L'allarme è scattato ieri verso mezzogiorno, quando un parente ha chiamato la polizia perché qualcosa non andava alla pizzeria Valle. Quando gli agenti sono arrivati sul posto, hanno trovato l'ufficio nel seminterrato del locale chiuso dall'interno.

Una volta sfondata la porta con l'aiuto dei pompieri, la polizia ha rinvenuto i corpi dei due ristoratori in un lago di sangue. Entrambi avevano riportato diverse ferite da taglio e apparentemente si sarebbero uccisi a vicenda dopo una violenta lite. Lo scenario non sarebbe compatibile con un omicidio-suicidio. Non è chiaro se siano stati usati coltelli, vetri rotti o forbici. Maggiori dettagli potrebbero emergere dall'autopsia, prevista per oggi. Gianni gestiva due pizzerie, una col fratello e l'altra con Rosario. Secondo alcuni media, uno dei due locali era stato venduto e ora doveva toccare anche alla pizzeria Valle. Forse fra i due è scoppiato un violento litigio per motivi economici.

Non coinvolte altre persone nel delitto

Non ci sono indizi sul fatto che siano coinvolte altre persone, ha detto all'ANSA la polizia locale, sottolineando che le indagini continuano a tutto campo. «Non abbiamo evidenze del fatto che possano aver partecipato altre persone, né che vi sia un coinvolgimento della criminalità organizzata», ha spiegato il portavoce, Stephan Widmann. «L'esame autoptico è ancora in corso e si indaga in tutte le direzioni», ha aggiunto. Nello stesso posto dell'omicidio lunedì scorso era stata trovata anche una donna di 32 anni, morta in un garage chiuso della Mercedes, ma stando alla polizia «i casi non sono collegati».

