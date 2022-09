Fuggi fuggi al ristorante, i clienti vanno via senza pagare: il motivo è incredibile

Un fuggi fuggi improvviso, tra i clienti di un ristorante che stavano cenando ai tavoli all'aperto sul marciapiede. Molti di loro sono scappati senza finire di consumare la cena e senza pagare. Non si è trattato però di un 'fugone' o di un 'vento': il motivo per cui i commensali sono scappati è decisamente surreale.

L'improvvisa fuga dei clienti del ristorante

Le immagini che vedete sono state registrate dalle telecamere a circuito chiuso di un ristorante di Boa Viagem, quartiere della movida nella zona Sud di Recife, in Brasile. I clienti stavano tranquillamente consumando cibo e drink quando hanno notato alcune persone correre lungo il marciapiede. Ed hanno pensato che stessero fuggendo da qualche pericolo.

La scena surreale

In realtà, si trattava di alcune persone appartenenti ad un gruppo di crossfit, che si erano date appuntamento per un allenamento serale all'aperto e che stavano correndo in un'area pedonale. Molti dei clienti, però, non lo hanno capito e sono fuggiti, in preda al terrore. Lo riporta anche O Tempo. Ad influire sul clamoroso fraintendimento, la presenza dei tavoli nel bel mezzo dell'area padonale, ma non solo.

O QUE ACONTECEU AQUI? - Vídeo mostra clientes de um bar em Boa Viagem, na zona sul de Recife, levantando e correndo de um suposto arrastão. Por fim, descobriu-se que se tratava de uma turma de crossfit que passava em frente ao estabelecimento. Assista: pic.twitter.com/cazAQTyIAU — O Tempo (@otempo) September 22, 2022

Il terrore

La surreale scena, avvenuta mercoledì sera, sui social ha suscitato sorrisi e ironie. Molti utenti brasiliani, però, hanno spiegato: «Quello che per voi può sembrare comico, per noi è molto serio. Nel nostro Paese l'insicurezza è aumentata molto negli ultimi tempi e per le strade i pericoli sono molto più concreti che da voi».

Ultimo aggiornamento: Venerdì 23 Settembre 2022, 17:13

