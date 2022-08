Spaventosa rissa in volo tra i piloti: assistenti in cabina per dividerli, paura sull'aereo Air France Un portavoce di Air France ha descritto la rissa in cabina di pilotaggio come "comportamento del tutto inappropriato"







di Redazione web Due piloti sono stati sospesi dopo una spaventosa rissa a metà volo nella cabina di pilotaggio. Secondo quanto riferito, i piloti dell'Air France si sono scambiati pugni e calci dopo che uno dei due si è rifiutato di eseguire gli ordini sul volo da Ginevra a Parigi. Poco dopo il decollo, uno dei piloti avrebbe schiaffeggiato l'altro dopo un disaccordo su una manovra. I due si sono poi afferrati per la giacca d'ordinanza prima che uno di loro lanciasse la propria valigetta di fronte all'altro. Gli assistenti di volo hanno sentito la lite infuocata dalla cabina e sono intervenuti per dividerli, riferisce La Tribune. Un membro dell'equipaggio di cabina è stato costretto a trascorrere il resto del volo seduto dietro i piloti scontenti per fermare il combattimento che ricominciava. Un portavoce di Air France ha descritto la rissa in cabina di pilotaggio come "comportamento del tutto inappropriato". La compagnia aerea ha confermato che c'è stata una "controversia" con uno scambio di "gesti inappropriati" durante l'incidente sull'Airbus A320 lo scorso giugno. Spaventosa rissa in volo tra i piloti: assistenti in cabina per dividerlo, paura sull'#aereo Air France https://t.co/3dHImBtImy — Leggo (@leggoit) August 28, 2022 Ultimo aggiornamento: Domenica 28 Agosto 2022, 15:24

© RIPRODUZIONE RISERVATA