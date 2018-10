Rissa nel locale e sparatoria in ospedale, il calciatore Arda Turan rischia 12 anni e mezzo di carcere

Andrea Bocelli, atterraggio d'emergenza in elicottero verso Milano​

Un talento evidente, a cui fa da contraltare un carattere che definire difficile è un eufemismo:, calciatore turco di proprietà del Barcellona (ma in prestito all'Istanbul BB), si ritrova imputato e oraper unain un locale ed unesploso in unIl fantasista, tornato a giocare indal Barcellona, si era subito fatto notare in campo, ma non per i suoi numeri al servizio della squadra. Dopo aver aggredito un guardalinee, Arda Turan era stato infatti squalificato per 16 giornate . Ancora squalificato, però, il calciatore la scorsa settimana è andato decisamente oltre, rischiando di essere punito anche dalla giustizia ordinaria oltre che da quella sportiva.è accusato di diversi reati: molestie sessuali, turbamento della pubblica sicurezza, lesioni volontarie e detenzione illegale di armi. Tutto era iniziato mercoledì scorso, in una discoteca di Istanbul:aveva iniziato a provarci in maniera pesante con una donna,, moglie di un noto cantante turco,. Quest'ultimo, intervenuto per difendere la moglie, era giunto alle mani coned il calciatore, colpendolo con una testata, gli aveva fratturato il setto nasale.Dopo la rissa, Sahin e la moglie si erano recati in ospedale, per consentire il soccorso al cantante., però, li avrebbe seguiti e, con in mano una pistola, avrebbe esploso volontariamente un colpo di pistola lungo una corsia, fortunatamente senza causare feriti. Il calciatore si è difeso così: «Non sapevo che Ada fosse sposata, io ero andato in ospedale per scusarmi con Sahin e il colpo di pistola è stato accidentale». Ora, però, deve sperare che i giudici gli credano.