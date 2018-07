Lite tra 'amiche' finisce in rissa: la prende a morsi e le stacca un pezzo di naso

Giovedì 19 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 22:49 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Una, negli Stati Uniti, dove una donna di 41 anni, Jessica Collins, è stata arrestata con le accuse di aggressione e di lesioni corporali: la donna avrebbe preso a morsi in faccia una conoscente,. La vittima, una donna di cui non è stata resa nota l’identità, avrebbe detto di avere ora «paura di uscire dalla camera da letto»., quando Jessica, la vittima e un’altra donna, una sua vicina di casa, sono andate in un bar a bere alcolici: quando sono tornate poi a casa della vittima, Jessica ha chiesto di avere ancora alcol e sigarette. La donna ha così intimato alla Collins di lasciare la casa, e avrebbe ricevuto in tutta rispostaJessica le sarebbe saltata addosso, prendendola per i capelli, e mordendola al viso staccandole un pezzo di naso. Portata in ospedale, la donna ha dato in escandescenze, urlando dopo essersi resa conto di essere rimasta quasi sfigurata: i medici le hanno suggerito un urgente intervento di chirurgia plastica, entro un paio di settimane, ma la vittima non ha un’assicurazione sanitaria. Così i suoi amici hanno lanciato una raccolta fondi per pagarle l’intervento, che costa 12mia dollari.