Si fa une rischia la vita. Marguerite Henderson è quasidopo che un taglietto che si è fatta sul dito si è infettato dando il via a una pericolosa sepsi che ha rischiato di ucciderla. Il caso della donna non è l'unico però, in pochi giorni in Australia ci sono statiRyan Taylor, 26 anni, ha sviluppato una fascite necrotizzante dopo aver sostenuto un danno apparentemente insignificante nel suo ufficio. Poco dopo la mano ha iniziato a ingrossarsi e di seguito il gomito, così si è rivolto in ospedale dove i medici sono dovuti intervenire immediatamente. La malattia ha un alto tasso di mortalità, fino al 40%, ma non è così comune come la sepsi, che uccide milioni di persone in tutto il mondo ogni anno. Come la faciite necrotizzante, la sepsi può essere contratta attraverso le più piccole interruzioni della pelle, come graffi e tagli di carta.Ryan ha subito 10 interventi e un ricovero di 6 settimane, ma ancora non può dirsi guarito dalla malattia, Marguerite, ha trascorso tre settimane in un coma medicalmente indotto mentre specialisti hanno combattuto per salvarsi la vita. Questi casi sono meno rari di quello che si pensa, riporta anche il Sun, per questo i medici invitano a fare attenzione e a non sottovalutare alcune sintomatologie.