Riscaldamento globale, a rischio anche il golf: «Colpa dell'erosione delle coste»

Mercoledì 22 Maggio 2019, 16:55

Il riscaldamento globale potrebbe mettere a rischio anche il golf: è l’allarme lanciato da, direttore della sostenibilità di uno dei golf club più importanti del Regno Unito, il Royal and Ancient Golf Club di Saint Andrews. Secondo quanto scrive il quotidiano Independent, alcuni dei più celebri campi da golf sarebbero a rischio per via dell’erosione costiera causata dall’innalzamento del livello del mare.Al Royal North Devon Golf Club, ad esempio, a Natale ci sono state gravi inondazioni, mentre al Montrose Golf Club è stato speso oltre un milione di sterline per adattare il campo per via dell’erosione. «Ogni campo da golf di tutto il mondo sarà influenzato in un modo o nell’altro dal cambiamento climatico»,È successo infatti che le strade di accesso ad alcuni club si siano inondate, come quella dal villaggio di Brancaster al Royal West Norfolk Golf Club: «I fenomeni atmosferici estremi e le previsioni sull’innalzamento del livello del mare sono qualcosa che non avevamo mai affrontato prima - ha aggiunto Isaacs - Negli ultimi anni sempre più tempeste hanno colpito l’Atlantico. Ciò può cambiare profondamente le dune, ma anche le rive e le terre, per via di livelli più alti di piogge e periodi più prolungati di siccità». Brutte notizie insomma per gli appassionati di questo meraviglioso quanto elitario sport.